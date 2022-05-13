У розтраті дизпалива на суму понад ₴1,2 млн. підозрюють екскерівника бази палива Укрзалізниці

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому керівнику бази палива регіональної філії «Одеська залізниця» за фактом розтрати бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний створив на підприємстві необліковані залишки дизельного пального та заволодів ними. З цією метою до бухгалтерських документів було внесено недостовірні відомості щодо використання та списання дизпалива. Воно було «списане» на поїзди, які на той час не могли здійснювати перевезення та перебували у неробочому стані.

Внаслідок таких дій керівник підприємства привласнив понад 63 тис літрів дизельного палива, завдавши державі збитків на загальну суму понад 1,2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора