У розтраті майна акціонерного товариства на 162 млн. підозрюють керівника та голову наглядової ради ЗАТ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику та голові наглядової ради закритого акціонерного товариства «АТЕК» за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2017 році посадовці незаконно, без реального отримання коштів, відчужили нерухоме майно – цілісний майновий комплекс акціонерного товариства на користь підконтрольної їм юридичної особи шляхом його формального продажу. Таким чином ЗАТ «АТЕК» завдано понад 162 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора