У розтраті майна ДП на ₴1,7 млн. підозрюються начальник локомотивного депо і два його підлеглих

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику локомотивного депо і двом його підлеглим за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

За даними слідства, 44-річний керівник локомотивного депо разом зі своїми підлеглими, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату більш ніж 70 тисяч літрів дизельного пального шляхом незаконної передачі суб’єкту господарської діяльності.

Внаслідок таких дій фігуранти завдали збитків державному підприємству на суму 1,7 млн грн.

Викрили протиправну діяльність фігурантів слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Миколаївська обласна прокуратура