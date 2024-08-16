У розтраті майже ₴2 млн на закупівлі генераторів підозрюють депутатку-адвокатку територіальної громади на Житомирщині

Житомирська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво за фактом розтрати майже 2 млн грн під час закупівлі генераторів за удвічі дорожчими цінами.

15.08.2024, за дорученням керівника Житомирської обласної прокуратури, депутатці територіальної громади повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану та у підробці документів і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, раніше Житомирською окружною прокуратурою повідомлено про підозру спільнику – в.о. голови сільської ради у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великому розмірі, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану (ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Прокурори встановили, що до злочину причетна також депутатка сільської ради, яка за сумісництвом є директоркою приватного товариства та адвокатом.

Підозрювана, за попередньою змовою з в.о. сільського голови, підробила та подала до сільради документи про те, що поставила громаді 10 генераторів, до того ж, за майже вдвічі завищеними цінами. Хоча насправді на той час взагалі не мала такої техніки.

Отримавши на розрахунковий рахунок підконтрольного товариства бюджетні кошти, частину з них – майже 2 млн грн – легалізувала через низку господарських операцій. Після цього гроші зняла готівкою із банківських установ міста Житомира та використала на власні потреби.

З урахуванням нових обставин, в.о. голови сільської ради повідомлено про зміну раніше оголошеної підозри в частині скоєння злочину за попередньою змовою із депутаткою ради.

Злочинну діяльність викрито та припинено спільно з УСБУ в області та ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури