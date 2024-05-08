У розтраті майже ₴900 тис. на ремонті моста у м. Кривий Ріг підозрюють двох посадовцям

Обвинувальний акт відносно службових осіб місцевого самоврядування скеровано до суду.

Співробітники відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції задокументували злочинну діяльність двох фігурантів, які внесли неправдиві відомості до офіційних документів. В ході досудового розслідування було встановлено невідповідність звітної документації та фактично проведених робіт.

Слідчі повідомили посадовцям про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зловмисники повернули до державного бюджету привласнені ними грошові кошти у сумі 900 тисяч гривень.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Криворізька північна окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП