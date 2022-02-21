У розтраті понад ₴1,3 млн. на поставці обладнання підозрюється експосадовець ДП «Львіввугілля»

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру екскерівнику одного із підрозділів Державного підприємства «Львіввугілля» у розтраті бюджетних коштів в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у квітні 2021 року між ДП «Львіввугілля» і приватним підприємством укладено тендерний договір на поставку гірничо-шахтного обладнання. При цьому підозрюваний, в порушенням умов договору, забезпечив оплату продукції без його фактичної доставки на підприємство.

Внаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 1,3 млн грн, що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Наразі встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Тривають слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури