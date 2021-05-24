У розтраті понад ₴11 млн. на будівництві казарм в Маріуполі підозрюють ексначальника КЕУ

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру колишньому начальнику Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

За даними слідства, колишній посадовець у 2018 році не перевірив фактичні обсяги виконаних робіт під час будівництва чотирьох казарм у м. Маріуполь Донецької області. Він безпідставно прийняв і підписав офіційні документи, що стали підставою для оплати завищених обсягів підрядних робіт, які фактично підприємства-підрядники не виконували. Таким чином, колишній військовослужбовець допустив розтрату бюджетних коштів в сумі понад 11 млн грн, виділених на будівництво казарм в Донецькій області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальними управліннями ДБР, розташованими у м. Краматорську, за оперативного супроводу Управлінням стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, у травні 2021 року прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил в іншому кримінальному провадженні до суду скеровано обвинувальний акт стосовно цього ж колишнього посадовця за фактом розтрати понад 11 млн грн, виділених на будівництво казарм в м. Бахмут Донецької області (ч. 3 ст. 425 КК України). Наразі судовий розгляд триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора