У розтраті понад ₴16 млн держкоштів підозрюють посадовців Наццентру управління та випробувань космічних засобів

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру керівнику Національного центру управління та випробувань космічних засобів та колишньому начальнику інформаційно-аналітичного центру за фактами розтрати державних коштів та службового підроблення (ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, Національним центром управління та випробувань космічних засобів у 2021 році укладено контракт про надання бортового ресурсу супутників дистанційного зондування Землі надвисокої розрізненості.

Угода з іноземною промисловою корпорацією мала на меті проведення зйомок території України та поза її межами. Відповідно до договору Національний центр управління та випробувань космічних засобів мав отримати 1366 одиниць бортового ресурсу супутників дистанційного зондування Землі вартістю 22,2 млн грн.

Проте, під час досудового розслідування встановлено отримання лише 349 одиниць на суму понад 5 млн.

Надалі посадовці підробили 5 актів приймання передачі та перерахували всю суму згідно договору, що призвело до розтрати коштів державної установи в сумі понад 16 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення керівника установи від займаної посади.

Досудове розслідування – БЕБ, оперативний супровід – СБУ.

Офіс Генерального прокурора