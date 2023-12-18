У розтраті понад ₴300 тис. з бюджету під час реконструкції стадіону підозрюють ексголову Ольшанської селищної ради

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За процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури  повідомлено про підозру  за фактом розтарти чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 4 ст.191 КК України).

За даними слідства, товариство на замовлення Ольшанської селищної ради Миколаївського району  здійснювало реконструкцію стадіону.  З метою розтрати коштів бюджету колишній голова Ольшанської селищної ради в рамках договору підряду  прийняв частково виконані будівельні роботи, про що свідчать акти приймання виконаних будівельних робіт.  Крім цього, спортивний комплекс в експлуатацію не введено. Не зважаючи на вказане, селищною радою договір підряду оплачено у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснюється СВ відділення №5 Миколаївського РУП ГУ ГП в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура

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