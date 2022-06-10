У розтраті понад ₴400 тис. бюджетних коштів під час ремонту школи на Київщині підозрюють ексначальника відділу освіти

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику відділу освіти однієї із районних державних адміністрацій у Київській області у видачі завідомо неправдивих офіційних документів, розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах та повторно (ч. 1 ст. 366 та ч. 3, 4 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що між відділом освіти та товариством укладено договір підряду щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень загальноосвітньої школи. Загальна вартість ремонтних робіт складала майже 1,2 млн грн.

У подальшому, замовник підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, вказавши завищені обсяги фактично виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. На їх підставі товариству перераховано бюджетні кошти. Після цього підозрюваний підписав договір на здійснення технічного нагляду на вказаному об’єкті, розуміючи що за вказані роботи вже здійснено розрахунок.

Згідно з судовою будівельно-технічною експертизою вартість невиконаних робіт становить понад 400 тис гривень. Таким чином, внаслідок протиправних дій підозрюваного державі спричинено збитки на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Київській області, оперативний супровід — ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура