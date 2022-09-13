У розтраті понад ₴400 тис. під час ремонту дороги на Київщині підозрюють ексголову сільської ради

Прокурори Київської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому голові однієї із сільських рад Київщини у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, товариство з обмеженою відповідальністю на підставі договору з органом місцевого самоврядування виконувало роботи з капітального ремонту дорожнього покриття в Макарівському районі Київської області.

Підозрювана, розуміючи, що роботи в повному обсязі не виконані, підписала акт приймання виконаних робіт та довідку про вартість будівельних робіт з недостовірною інформацію. За цих обставин сільська рада перерахувала товариству майже півмільйона бюджетних коштів.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи вартість невиконаних робіт становить понад 405 тис грн. Таким чином вона завдала збитків інтересам держави на вказану суму.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу УСР ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура