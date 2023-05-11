у самборі поліцейські затримали зловмисника, який зухвало пограбував жінку на вулиці

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

10 травня, близько 18.45, до поліції надійшло повідомлення від 63-річної мешканки Самбора про те, що на вулиці Чорновола на неї напав невідомий та пограбував.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Самбірського районного відділу поліції. Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік підбіг до жінки, штовхнув її та витяг з кишені мобільний телефон, після чого втік.

Під час обстеження території співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили чоловіка, причетного до скоєння грабежу, на місцевому автовокзалі, звідки він намагався виїхати з міста.

Зловмисника, 35-річного мешканця одного з сіл району, раніше вже неодноразово судимого за аналогічні злочини, затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучено.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області