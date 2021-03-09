У Самборі поліцейський, повертаючись додому з чергування, затримав грабіжника

Як у подальшому встановили правоохоронці, на вулиці Валовій у Самборі 36-річний мешканець Бродівського району вирвав з рук у місцевого мешканця сумку з грошима у сумі 40 тисяч гривень та намагався втекти.

8 березня, близько 9.00, на вулиці Торговій у місті Самбір співробітник відділу реагування патрульної поліції Самбірського районного відділу поліції, повертаючись додому з нічного чергування, почув крики про допомогу. Миттєво зорієнтувавшись у ситуації, поліцейський спільно з перехожими затримав чоловіка, який, зі слів очевидців, скоїв пограбування та саме втікав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, о 9.00 поблизу одного з кафе на вулиці Валовій зловмисник підбіг до перехожого, 60-річного місцевого мешканця, вирвав у нього з рук сумку, в якій були гроші у сумі 40 тисяч гривень та намагався втекти.

Поліцейські встановили особу затриманого — 36-річного мешканця Золочівського району та вилучили у нього речові докази.

Сьогодні, 9 березня, слідчі Самбірського районного відділу поліції, за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Підозрюваний затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області