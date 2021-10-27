У самовільному розпорядженні корисними копалинами зі збитками на ₴24 млн. підозрюється колишній сільський голова

За процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури колишньому сільському голові одного із сіл Полтавської області повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у липні 2020 року експосадовець без відповідного рішення сесії, діючи від імені сільської ради, уклав із київським товариством угоду про співпрацю.

За її умовами орган місцевого самоврядування зобов’язувався безоплатно передати товариству глину та не чинити перешкод під час її забору і транспортування, тобто самовільно розпорядився корисними копалинами місцевого значення. Внаслідок видобутку товариством понад 33 тис м куб природних ресурсів на земельній ділянці комунальної власності громаді завдано більше 24 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділом поліції № 2 Полтавського райуправління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Полтавської обласної прокуратури