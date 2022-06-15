У Сарнах на грабежі затримали злодія-рецидивіста

За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури раніше судимому жителю районного центру повідомлено про підозру у закінченому замаху на грабіж, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 23-річний житель міста Сарни, раніше судимий за майнові злочини, на шлях виправлення не став і під час іспитового терміну вчинив черговий злочин. 14 червня він намагався викрасти з місцевого магазину продукти харчування, проте відвідувачі закладу завадили завершити злочин.

Чоловікові вже повідомили про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури