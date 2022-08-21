У Сарненському районі п’яний мотоцикліст збив на смерть 5-річну дівчинку
Автопригода сталася 20 серпня близько 20:30 на вулиці Молодіжній у селі Костянтинівка.
Наразі встановлено, що 27-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Teken», допустив наїзд на п’ятирічну односельчанку, яка їхала велосипедом у попутному напрямку.
Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події: медики, які прибули на виклик лише констатували смерть потерпілої.
Керманич двоколісного перебував у стані алкогольного спяніння: прилад «Драгер» показав 2,81 проміле.
Слідчі слідчого управління внесли відомості до ЄРДР за частиною 3 статті 286-3 КК України.
Вирішується питання про затримання зловмисника в порядку статті 208 КПК України.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet