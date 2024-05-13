У сексуальном насильстві стосовно рідної доньки обвинувачують жителя Лубенського району

Лубенська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за скоєння злочинів стосовно своєї доньки.

Йому інкримінують зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, та вчинення дій сексуального характеру членом сім’ї щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155 КК України).

За даними слідства, чоловік зґвалтував рідну доньку, а в подальшому систематично вчиняв стосовно неї дії сексуального характеру.

Злочини скоювалися, коли дружин не було вдома.

На момент початку протиправних дій дитині було 13 років.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося міжрегіональною слідчою групою Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури