У сексуальному насильстві над неповнолітньою та спробу підкупу слідчого підозрюють мешканця Сумщини

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої, нанесення їй легких тілесних ушкоджень та надання неправомірної вигоди слідчому з метою впливу на нього (ч. 4 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 369 та ч. 1 ст. 343 КК України).

За даними слідства, чоловік з 2018 року періодично вчиняв сексуальне насильство щодо дівчини, якій на той час було 11 років. Оскільки син підозрюваного співмешкав із матір’ю потерпілої, то дівчинка приходила до нього, щоб допомогти по господарству. Користуючись відсутністю сторонніх осіб, чоловік вчиняв із дитиною насильницькі дії. Лише коли він під час сварки почав бити матір дівчинки, а потім і її саму, дитина наважилась розповісти. Мати звернулась у поліцію.

Під час допиту чоловік запропонував слідчому поліції 50 тис грн за знищення матеріалів кримінального провадження. Про вказаний факт поліцейський повідомив керівництво та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції. Правоохоронці задокументували передачу 5 тис грн авансу.

Підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно з працівниками Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури