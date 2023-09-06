У сексуальному насильстві над рідною донькою підозрюють мешканця Миколаївщини
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю Миколаївщини, який упродовж 2014-2019 років вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство стосовно малолітньої доньки (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після розлучення із дружиною мав можливість зустрічатися з малолітньою донькою.
Відвідуючи батька за місцем його проживання у Миколаївській області, дівчинка упродовж майже 5 років неодноразово ставала об’єктом його злочинних посягань та сексуального насильства.
Про вчинені відносно неї протиправні дії дитина наважилася розповісти матері лише після переїзду з Миколаївської області до міста Києва.
За результатами проведених правоохоронцями слідчих (розшукових) дій та висновків судово-психіатричної експертизи, повідомлені дівчинкою факти знайшли своє підтвердження.
За клопотанням прокуратури Голосіївським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування здійснюється СВ Голосіївського УП ГУНП у м.Києві.
Пресслужба Київської міської прокуратури