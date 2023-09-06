У сексуальному насильстві над рідною донькою підозрюють мешканця Миколаївщини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру мешканцю Миколаївщини, який упродовж 2014-2019 років вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство стосовно малолітньої доньки (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після розлучення із дружиною мав можливість зустрічатися з малолітньою донькою.

Відвідуючи батька за місцем його проживання у Миколаївській області, дівчинка упродовж майже 5 років неодноразово ставала об’єктом його злочинних посягань та сексуального насильства.

Про вчинені відносно неї протиправні дії дитина наважилася розповісти матері лише після переїзду з Миколаївської області до міста Києва.

За результатами проведених правоохоронцями слідчих (розшукових) дій та висновків судово-психіатричної експертизи, повідомлені дівчинкою факти знайшли своє підтвердження.

За клопотанням прокуратури Голосіївським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється СВ Голосіївського УП ГУНП у м.Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури