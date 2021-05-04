У селі на Рівненщині 18-річний хлопець убив односельця дерев’яною штахетиною

3 травня у лікарню із тілесними ушкодженнями різного ступеня доставили 28-річного жителя Вараського району. Попри вжиті реанімаційні заходи життя йому врятувати не вдалося.



Як повідомили у поліції, вночі напередодні у селі Щоків двоє місцевих жителів розпивали спиртні напої неподалік водойми. У першочерговій сварці вони дійшли до примирення. Однак, у подальшому конфлікт загострився, під час якого 18-річний парубок вирвав дерев’яну штахетину з паркану, якою завдав численні травми односельцю.

А вже вранці третього травня батько, який проживає неподалік місця події, виявив сина без свідомості та викликав «швидку».

Із тяжкою численними травмами та переохолодженням потерпілого доставили до лікарні. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала внаслідок набряку головного мозку, відкритої черепно-мозкової травми, перелому кісток черепа, крововиливу та забою мозку.

Слідчі затримали 18-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як з’ясували поліцейські, 18-річний юнак раніше не судимий, однак притягувався до адмінвідповідальності за вчинення дрібного хуліганства та куріння у громадських місцях. Втім, між двома односельцями упродовж тривалого часу були неприязні стосунки.

Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років позбавлення волі. // Діло