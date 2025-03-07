У селі на Волині неповнолітній стріляв по учнях школи з пневматичного пістолета

У селі Суходоли Володимирського району 17-річний хлопець прийшов до школи з пневматичним пістолетом та стріляв по учнях.

Про це розповіла Суспільному 7 березня речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Подія трапилась 6 березня. Зі слів речниці, колишній учень цієї школи, а тепер студент Володимирського центру професійної освіти, прийшов на територію школи з пневматичним пістолетом, щоб похизуватися перед іншими учнями.

“Ймовірно, він придбав пневматичний пістолет в інтернеті. Обставини з’ясовують слідчі”, — каже Ольга Бузулук.

Стрілянина трапилася на вулиці. Металеві кульки влучили по двох учнях. Відомо, що один із них навчається у шостому класі. Його мама звернулась за допомогою до одного з медзакладів Волині.

За цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, санкція стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.