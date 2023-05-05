У Сербії затримали підозрюваного у другому масовому вбивстві після розстрілу дітей у школі

У Сербії затримали підозрюваного у вбивстві 8 людей і завданні поранень ще 14, що сталося минулої доби, після ще одного такого випадку – стрілянини у школі, повідомили в МВС країни.

Про цепише УНН.

“Співробітники МВС після масштабних пошуків затримали У.Б. (2002) в околицях Крагуєваця. Його підозрюють у вбивстві восьми людей і пораненні 14 з вогнепальної зброї минулої ночі”, – повідомили у сербському МВС.

Як вказано, постраждалим надали допомогу в лікарнях.

Правоохоронці продовжують роботу зі з’ясування всіх фактів та обставин цієї події.

Усього через день після масового вбивства в початковій школі Белграда минулої ночі сталося ще одне. Нападник, за даними сербських ЗМІ, спочатку стріляв у селі Дубона, де вбив молодого поліцейського та його сестру, а потім стріляв у Мало-Ораш’ї та селі Шепшин біля Младеноваця.

За останніми даними, наймолодшою ​​жертвою є 15-річна дитина.

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У школі в Белграді сталася масова стрілянина, вісім учнів загинули

3 травня внаслідок стрілянини в початковій школі в центрі Белграда загинули вісім учнів і охоронець, шестеро дітей і один вчитель отримали поранення. Неповнолітнього, який стріляв, затримали, повідомляє МВС Сербії.

Співробітникам МВС країни у Белграді повідомили, що сьогодні вранці о 8:40 у початковій школі «Владислав Рібнікар» у Врачарі сталася стрілянина.

“Поліцейські направили всі наявні патрульні, негайно виїхали на місце та затримали підозрюваного неповнолітнього, учня сьомого класу, який, як підозрюють, з рушниці свого батька кілька разів вистрілив у бік учнів та охорони цієї школи”, – ідеться у повідомленні.

Як повідомили сербським ЗМІ у МВС країни, “учня цієї школи К. К. (2009 р.н.), підозрюваного у скоєнні цього злочину, виявили та затримали на подвір’ї школи”.

Вісім учнів і охоронець загинули під час стрілянини в початковій школі “Владислав Рібнікар” у Белграді. Шестеро учнів і один викладач отримали важкі поранення, повідомили сербським ЗМІ в МВС країни.

Лікування постраждалих, за даними МВС країни, триває, а також робота поліції зі встановлення всіх фактів та обставин події. Постраждалим, як вказують ЗМІ, надали допомогу в центрі невідкладної допомоги та клініці Тиршова.

На місці перебувають сербські міністр охорони здоров’я Даніца Груїчіч і міністр освіти Бранко Ружич. Поліція блокувала в’їзд на вулицю, де розташована школа.