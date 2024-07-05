У серії шахрайств під приводом продажу товару викрили 17-річного юнака

Підозрюваний в мережі Інтернет розмістив оголошення про терміновий продаж мобільного телефону за привабливою ціною, але продавати гаджет наміру не мав.

Правоохоронці встановили, що на заманливу пропозицію відгукнулися троє людей, серед яких двоє неповнолітніх. Спілкувався зловмисник з громадянами в одному із месенджерів. 18-річному юнаку зловмисник запропонував обміняти телефон на смарт-годинник з доплатою на свою користь. Однак, коли гроші надійшли на банківський рахунок то спілкування обірвав. У другому випадку запропонував 16-річному хлопцю свій телефон для обміну. Згідно домовленості підліток гаджет надіслав, але у відповідь отримав коробку зі шматком металу. В третьому випадку, підозрюваний погодився продати 17-річній дівчині телефон за умови повною передоплати. Потерпіла погодилась на запропоновані умови, однак залишилась і без грошей і без телефону.

Викрили зловмисника поліцейські відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції.

За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають – купуючи товари на різних платформах у мережі Інтернет, будьте пильними та переконайтесь, що ви спілкуєтесь з особою, яка дійсно має потрібний вам товар.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП