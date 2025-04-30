У шахрайському заволодінні коштами по програмі «Муніципальна няня» підозрюється мешканка Стрийщини

За процесуального керівництва прокурорів Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 32-річній жінці. Їй інкримінують шахрайство та підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підозрювана заволоділа бюджетними коштами у вигляді компенсації за послугу «Муніципальна няня».

«Муніципальна няня» – соціальна програма, спрямована на підтримку сімей із малими дітьми шляхом компенсації витрат на послуги няні для дітей до 3-х років. Батьки можуть укласти договір із зареєстрованою нянею, після чого держава щомісячно відшкодовуватиме вартість даної послуги.

Для цього жінка, попередньо змовившись з фізичною особою-підприємцем, уклала з нею фіктивний договір про нібито надання послуг по догляду за малолітньою дитиною. Проте насправді такі послуги не надавалися.

Однак в подальшому на підставі цього документу фігурантки отримали виплати у межах програми. Компенсовані державою гроші вони розділили між собою. Таким чином підозрювана заволоділа майже 100 тис. грн.

Матеріали кримінального провадження відносно підприємиці скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури