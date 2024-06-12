У шахрайстві майже на мільйон гривень на продажі неіснуючих генераторів у період блекаутів викрито злочинну групу

За процесуального керівництва Київської обласної та Броварської окружної прокуратур викрито та повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2022 року підозрювані створили вебсайти на яких розміщували фейкові оголошення про продаж генераторів. В цей період вони мали попит через триваючі блекаути.

У спілкуванні з потенційними покупцями з різних куточків України вони переконували їх перераховувати повну передплату на підконтрольні банківські рахунки. Отримавши гроші, більше на зв’язок не виходили. У такий спосіб підозрювані привласнили майже мільйон гривень.

Отримані від злочинної діяльності кошти організатор розподіляв між усіма учасниками групи.

Слідство перевіряє причетність підозрюваних до шахрайських дій відносно 20 осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам в Київській області ДКП НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура