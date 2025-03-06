У шахрайстві на суму понад ₴2,5 млн. під час купівлі-продажі автівок підозрюється мешканець Львова

За процесуального керівництва прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 42-річному місцевому мешканцю у шахрайстві та незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України).

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2020-2024 років реалізував шахрайську схему заволодіння чужим майном. Мова йде про транспортні засоби та кошти громадян.

Чоловік підшукував клієнтів та казав, що нібито може забезпечити надання послуг як і з купівлі так і з продажу їх автомобілів. Також фігурант одного з потерпілих запевняв, що доставить на його вимогу автомобіль у Велику Британію, а іншому обіцяв придбати автівку у Німеччині.

Проте, коли він отримував кошти за майбутні послуги, або ж транспортні засоби для продажу, свої домовленості чоловік не виконував. Більше того, два автомобілі він перепродав іншим особам, перереєструвавши права власності без згоди власників, оскільки мав «на руках» їх правовстановлюючі документи та ключі, які попередньо надали потерпілі, не здогадуючись про протиправні наміри чоловіка. Зокрема, через профільний сайт та безпосередньо через спецмайданчик одного з автосалонів Львова.

Таким чином підозрюваний заволодів двома автівками та грошима чотирьох потерпілих.

Загальна сума завданих збитків становить більше 2,5 млн грн.

За клопотанням прокурора фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області. До розкриття злочину були задіяні оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури