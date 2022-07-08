У шахрайстві на зборі коштів на потреби армії викрито злочинне угруповання

За процесуального керівництва прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси викрито та затримано 4 учасників злочинної групи за підозрою у шахрайстві, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України).

З’ясовано, що з лютого 2022 року в м. Дніпро діяла злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні коштами суб’єктів господарювання з Одещини та інших областей України під приводом матеріальної підтримки армії.

Так, підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Тернопільщини у відповідь на підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів перераховували кошти, в якості благодійної допомоги Збройним силам України.

Кошти ділки отримували на банківські картки, які заздалегідь оформлювали на підставних осіб, із розрахунку 1 тис грн за картку.

У такий спосіб з лютого по липень цього року зловмисники ошукали більше 15 суб’єктів господарювання, спричинивши їм збитки на понад 1 млн гривень.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів вилучено підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій, SIM-картки, банківські картки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності спільників, встановлення усіх потерпілих та завданих збитків.

Також триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої «ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури