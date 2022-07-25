У шахрайстві під виглядом продажу військової амуніції підозрюють 19-річного киянину

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру 19-річному мешканцю столиці, який під приводом продажу військової амуніції заволодів грошовими коштами у сумі 42 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2022 року потерпілий, маючи бажання допомогти Збройним Силам України, розмістив у тематичній групі в соцмережі оголошення щодо купівлі 3 військових касок. Підозрюваний під вигаданим нікнеймом повідомив чоловіку про наявність у нього такого товару та на підтвердження своїх слів надіслав фотографії касок та сертифікатів до них.

Отримавши від покупця повну передоплату за військову амуніцію, зловмисник своїх зобов’язань не виконав та зник.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших постраждалих.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Кіберполіції.

Київська міська прокуратура