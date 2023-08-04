У шахрайстві викрили 27-річного одесита, який наживався на громадянах під виглядом благодійності

Зловмисник пропонував людям безкоштовно забрати у нього непотрібні йому речі, яких насправді не мав, просив гроші за доставку і зникав. У такий спосіб чоловік ошукав 25 жителів різних областей України.

Правоохоронці встановили, що чоловік під вигаданими іменами розміщував оголошення у загальнодоступних групах у месенджерах і соціальних мережах про дарування неіснуючих дитячих меблів, одягу, візків, пральних машин, холодильників, двоспальних і двоповерхових ліжок. Зацікавлені в речах люди зверталися до «благодійника». В переписці той запевняв, що має і готовий переслати поштою речі, які їм потрібні, тільки для оплати доставки необхідно перевести на банківську картку гроші.

Двадцять п’ять громадян з різних куточків країни погодилися на умови зловмисника і здійснили переказ грошей на вказаний ним рахунок. Правопорушник загалом отримав від людей більше двадцяти тисяч гривень, та перестав виходити з ними на зв’язок.

Не дочекавшись обіцяних речей та зрозумівши, що стали жертвами шахрая, потерпілі звернулися до поліції. В ході досудового розслідування кримінального провадження поліцейські встановили особу та місцезнаходження правопорушника. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. За заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, вчинене повторно, чоловіку загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51000 до 68000 гривень) або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років», – розповів заступник начальника відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Ярослав Клинч.

Слідство триває.

Шановні громадяни, при замовлені будь-яких товарів чи послуг надавайте перевагу їх оплаті тільки після отримання. Не перераховуйте гроші незнайомим або неперевірним продавцям. Не давайте шахраям шансу ошукати себе.

Відділ комунікації поліції Одеської області