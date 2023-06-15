У шахрайстві з комунальними землями на Київщині на суму понад ₴7,3 млн. підозрюють адвоката

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру адвокату за фактами шахрайства, використання підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, адвокат, будучи директором товариства, використав підроблені офіційні документи та зареєстрував за очолюваним підприємством право приватної власності на 4 земельні ділянки промисловості загальною площею майже 5 га.

Надалі частину цих ділянок він продав, а отриманими від правочину коштами розпорядився на власний розсуд.

Внаслідок протиправних дій підозрюваного з комунальної власності безпідставно вибули землі ринковою вартістю понад 7,3 млн грн. Таким чином, одній з територіальних громад Білоцерківського району спричинено збитки на вказану суму.

За клопотанням прокуратури суд наклав арешт на зазначені земельні ділянки. Також скероване клопотання про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття незаконної діяльності здійснювалось прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури спільно зі слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура