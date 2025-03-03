У шахрайстві з нерухомістю та підробці документів на Стрийщині викрили старосту сільради

Прокурори Стрийської окружної прокуратури викрили та повідомили про підозру діючій старості однієї з сільрад Стрийського району.

За даними слідства, у березні 2024 року підозрювана вступила у змову з місцевою мешканкою, щоб остання змогла заволодіти майном своїх родичів – частиною будинку та господарських споруд, що знаходяться в одному із гірських населених пунктів району.

Для цього староста, зловживаючи своїм службовим становищем, видала офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями. Зокрема, довідку сільради про присвоєння адреси нерухомості та виписку із погосподарської книги про нібито належність нерухомого майна своїй знайомій. У подальшому, остання, на підставі неправдивих документів, виготовила техпаспорт та зареєструвала за собою право власності на майно, яке належало її сестрі та батькові.

Як наслідок, через такі неправомірні дії з власності фізичних осіб неправомірно вибула нерухомість, яка їм належала.

Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від займаної посади. «Новій власниці» планується повідомлення про підозру.

Посадовиці інкримінують шахрайство, зловживання службовим становищем, складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури