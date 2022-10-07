У шахрайстві з продажем неіснуючих бронежилетів та збуті конфіденційної інформації з державних баз даних підозрюють мешканця м. Дніпро

За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра повідомлено про підозру громадянину за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року мешканець м. Дніпра скористався запровадженням воєнного стану в Україні та розробив шахрайську схему. За допомогою мережі Інтернет розмістив оголошення про продаж бронежилетів. У такий спосіб він підшукував покупців, при цьому не маючи на меті пересилати їм замовлений товар. Таким чином заволодів грошовими коштами громадян у розмірі майже 300 тис. грн.

Крім цього, маючи близького родича у структурі Державної міграційної служби України, за допомогою листування в месенджері «Telegram» за грошову винагороду збував державні бази даних, що містять персональні відомості громадян представнику іноземної компанії. Загалом задокументовано 12 фактів збуту даних.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронними органами вилучено засоби зв’язку, бронежилет та банківські картки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється відділенням поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітниками підрозділу кібербезпеки Управління СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури