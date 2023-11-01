У шахрайстві з продажу портативних зарядних пристроїв викрили утриманця Одеського СІЗО

Розміщуючи в Інтернеті оголошення про продаж товару та отримуючи за нього завдаток, зловмисник встиг ошукати 16 громадян. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві.

Правоохоронці встановили, що неодноразово судимий за майнові злочини чоловік, за допомогою мобильника розмістив на одному із популярних сайтів оголошень повідомлення про продаж за привабливою ціною павербанків, яких насправді не мав. Впродовж двох тижнів на його пропозицію відгукнулись 16 місцевих жителів. Під час листування та телефонних розмов з потенційними покупцями зловмисник вказував їм на необхідність здійснення передплати в розмірі 500 гривень, як умову відправки товару поштою. Щойно громадяни перераховували вказані кошти на банківську картку «продавця», той переставав виходити з ними на зв’язок. Загалом зловмисник збагатився за рахунок довірливих громадян на вісім тисяч гривень.

«Під час санкціонованого обшуку у правопорушника вилучили мобільний телефон з сімкою та банківську картку, за допомогою яких він здійснював свої протиправні дії. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси слідчі повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне правопорушнику може загрожувати додатково до трьох років ув’язнення. Слідчі дії тривають», – зазначив начальник слідчого відділу територіального підрозділу поліції Максим Мачуський.

Протиправну діяльність чоловіка викрили та припинили співробітники відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та Державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

Правоохоронці закликають громадян бути обачнішими при купівлі товарів в інтернет-мережі. Щоб не стати жертвами подібних шахрайських схем, обирайте лише перевірені ресурси для шопінгу та надавайте перевагу оплаті товару після його отримання.

Одеське районне управління поліції № 1