У Шаргородській громаді 28-річна жінка кухонним ножем зарізала чоловіка

До поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги, які констатували смерть потерпілого

Учора, 6 травня, в селі Перепільчинці Шаргородської територіальної громади жінка під час сварки кухонним ножем заколола свого чоловіка. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу поліції Вінниччини.

Пізно ввечері, близько 23:00, до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги, які констатували смерть потерпілого.

Поліцейські встановили, що ввечері подружжя пішло в гості до куми. Під час застілля між чоловіком і дружиною виник конфлікт. З’ясовувати стосунки вони пішли в коридор. Не знайшовши більш мирних аргументів під час сварки, 28-річна жінка кухонним ножем порізала чоловікові шию. Жінки, які були присутні під час застілля, намагались надати допомогу, потерпілому, але 32-річний чоловік до приїзду «швидкої» помер.

Дружину вбитого затримали за підозрою в умисному вбивстві, їй загрожує до 15 років ув’язнення.