У Шепетівці до 5 з половиною років ув’язнення засуджено зловмисника, який з ножем напав на перехожого на вокзалі

Нагадаємо, подія сталася на початку лютого цього року на залізничному вокзалі міста Шепетівка. Поліцейські розшукали і затримали правопорушника, який після скоєного втік та переховувався на Волині.

44-річний житель Волинської області серед білого дня у залі очікування вокзалу завдав декілька ударів ножем 40-річному чоловікові та втік з місця події. Свідки викликали швидку та поліцію. Медики діагностували у потерпілого тяжкі травми та госпіталізували його до місцевої лікарні.

Завдяки ряду вжитих оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося вийти на слід нападника та затримати його. Чоловік переховувався у місті Ковель Волинської області.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі та особливо тяжкі злочини, в тому числі і за вбивство. Загалом чоловік провів у місцях позбавлення волі більше 20 років.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури завершили розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України і спрямували матеріали до суду, який визначив обвинуваченому покарання у вигляді 5 з половиною років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області