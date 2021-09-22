У Шепетівці оголошено підозру 26-річному чоловікові, який жорстоко побив знайомого та переховувався у сусідній області

В ході суперечки нападник наніс товаришу удари ногами в область тулуба, внаслідок чого медики діагностували у потерпілого численні переломи та забої.

Подія мала місце 2 вересня. Зловмисник після скоєного втік, а потерпілий звернувся за допомогою до поліції.

Правоохоронцям вдалося розшукати нападника. Він переховувався у сусідній Рівненській області. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок.

Наразі йому вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 3 років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області