У Шевченківському районі Києва поліцейські затримали чоловіка за підпал мопеда та незаконне зберігання боєприпасів

За даним фактом розпочато два кримінальних провадження. Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочинів.

Інцидент трапився вночі на проспекті Перемоги у Шевченківському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий підпалив мопед та намагався втекти. Слідчо-оперативна група прибула на місце події за декілька хвилин.

Як розповів начальник відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, правоохоронці встановили, що чоловік мав при собі заздалегідь підготовлену легкозаймисту речовину:

«Ми з’ясували, що зловмисник підійшов до мопеда, за допомогою сірника запалив горючу рідину та підпалив транспортний засіб. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий мешканець Київщини, 1969 року народження. Також під час поверхневого огляду у затриманого слідчі вилучили двадцять дев’ять патронів до нарізної вогнепальної зброї».

Вилучені заборонені предмети направлені на експертне дослідження. У рамках кримінальних проваджень поліцейські з‘ясовують мотив скоєного злочину.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 194 — умисне пошкодження або знищення майна, та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва