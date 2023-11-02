У Шевченківському районі Києва невідомий обстріляв автомобіль столичного адвоката

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Подія сталась у Шевченківському районі міста. До поліції із повідомленням про пошкодження позашляховика «Рендж Ровер» звернувся адвокат. Оперативний черговий скерував на місце слідчо-оперативну групу територіального підрозділу та оперативників управління карного розшуку столичного главку.

Оглянувши транспортний засіб, поліцейські виявили на лобовому склі отвори від куль та вм’ятину на капоті. З місця події слідчі вилучили речові докази, які скерували на експертизу.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

На даний час тривають оперативно-розшукові заходи з метою затримання осіб, причетних до цього злочину.

Відділ комунікації поліції Києва