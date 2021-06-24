У Шевченківському районі столиці наряд поліції охорони затримав квартирних крадіїв

Зловмисники проникли до помешкання та намагались викрасти 13 тисяч доларів і золоті прикраси. Проте встановлена сигналізація допомогла власникам вберегти майно, а правоохоронцям оперативно затримати крадіїв. Наразі слідчі повідомили їм про підозру та на час слідства вони перебуватимуть під вартою.

На пульт поліції охорони надійшов сигнал «Тривога» з квартири на столичному проспекті Перемоги. Негайно на місце події прибув екіпаж поліції охорони.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Віктор Поліщук, правоохоронці зв’язались із власником, якого в квартирі не було:

«Співробітники поліції охорони перекрили вхід до квартири, де затримали двох незнайомців та викликали слідчо-оперативну групу. Ми встановили, що зловмисники – громадяни іншої держави, 1994 та 1993 років народження, проникли до квартири на другому поверсі через вікно. Вони намагались обікрасти помешкання, винести цінності та 13 тисяч доларів. Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Розслідування здійснюється у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Анна Зубрєва