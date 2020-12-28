У Шевченківському районі столиці наряд поліції охорони затримав наркозбувача

Хлопець намагався здійснити кур’єрську доставку заборонених речовин. Під час поверхневого огляду слідчі вилучили у нього розфасовані наркотики та згортки із порошкоподібною речовиною. Затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

О 22-й годині наряд поліції охорони патрулював у Шевченківському районі столиці. Правоохоронці звернули увагу на підозрілого хлопця та вирішили зупинити його задля перевірки документів.

Коли поліцейські почали підходити, молодик перекинув через паркан згортки, які потім правоохоронці знайшли та вилучили. Також під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у незнайомця речовину, схожу на наркотичну, та викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

Слідчі вилучили у правопорушника поліетиленовий пакет, в якому знаходилась пластмасова трубка та згорток із фольги з білою порошкоподібною речовиною, пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження та розфасовані наркотики. Заборонені речовини вилучили та направили на проведення експертизи.

Киянина, 1996 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, правоохоронці встановили, що затриманий наразі перебуває під слідством за вчинення крадіжки.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

Управління поліції охорони в м. Києві