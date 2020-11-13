У Шевченківському районі столиці затримали молодика з розфасованими наркотиками

Слідчі вилучили у хлопця п’ять згортків, три крафт-пакети, один поліетиленовий пакет та дві банки із речовиною рослинного походження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Подія сталась на вулиці Соляній, де наряд полку поліції особливого призначення № 2 помітив автівку з вимкненими фарами та зупинив для перевірки документів. У ході спілкування із чоловіком на задньому сидінні автомобіля правоохоронці помітили скляні банки, в середині яких була подрібнена речовина зеленого кольору.

Тож для документування події спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції. Правоохоронці вилучили у чоловіка п’ять згортків, три крафт-пакети, один поліетиленовий пакет та дві банки із речовиною рослинного походження, які у подальшому направили на проведення експертизи.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний мешканець Житомирської області.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 10 готують затриманому повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва