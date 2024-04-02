У Шостці чоловік завдав смертельних травм «товаришу по чарці»

Учора вночі до лікарні було доставлено 60-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями, який невдовзі помер.

Як попередньо встановили співробітники поліції, троє чоловіків з вечора розпивали алкогольні напої у дворі одного з багатоквартирних будинків міста. Під час застілля між товаришами стався конфлікт на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. У ході якого 54-річний зловмисник схопився за ніж та завдав удар своєму знайомому в стегно.

Чоловіка було доставлено до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати його життя. Від отриманих травм потерпілий помер.

Співробітники поліції негайно розшукали зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 «Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, вже повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області