У Шостці чоловіка викрили у крадіжці лічильників теплової енергії на 150 тисяч гривень

Аби роздобути гроші на свої потреби, неодноразово судимий шосткинець викрадав з підвалів багатоповерхівок лічильники теплової енергії, завдавши збитків на суму майже 150 000 гривень. Поліцейські викрили зловмисника та відкрили стосовно нього кримінальні провадження.

З наближенням опалювального сезону в поліцію Шостки почали надходити заяви від теплопостачальної компанії про те, що з підвалів міських багатоповерхівок було викрадено 13 лічильників теплової енергії різної потужності. За словами власників, загальний збиток склав майже 150 000 гривень.

«Провівши низку слідчо-оперативних заходів, під час яких було опитано десятки можливих свідків, наші співробітники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився неодноразово судимий 34-річний шосткинець. Його розшукали і він зізнався в скоєному», – розповідає Ігор Нагорний, начальник Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

За словами підозрюваного, викрадені лічильники він продавав по ціні металобрухту, отримуючи за один від 400 до 900 гривень. Ці гроші витрачав на свої потреби.

Слідчі поліції вже оголосили вказаному громадянину підозру в скоєнні 13 злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Остаточне покарання чоловіку визначить суд.

Відділ комунікації поліції Сумської області