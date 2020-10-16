У Шостці до 12 років позбавлення волі засуджено вбивцю двох людей

Шосткинською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 67-річного чоловіка, який позбавив життя двох осіб.

Подія сталась у грудні 2018 року в с. Покровське Кролевецького району. На той час обвинувачений проживав у будинку пенсіонерки, за якою доглядав. У вечірній час до них прийшли чоловік та жінка, яким бабуся дозволяла в себе ночувати. Із собою гості принесли пляшку горілки, яку разом з обвинуваченим випили на кухні. Зі слів обвинуваченого, після цього чоловік став зухвало себе поводити, зокрема, ображав бабусю. Він зробив йому зауваження, однак натомість чоловік та жінка побили його.

«Обвинувачений стверджує, що він втратив свідомість, а коли опритомнів, то його кривдники вже спали. Щоб помститися їм за побиття, він взяв ніж та вдарив ним декілька разів спочатку 46-річного чоловіка, а потім 54-річну жінку. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події. На ранок обвинувачений сам зателефонував у поліцію та повідомив про вбивство», – розповів прокурор Шосткинської місцевої прокуратури В’ячеслав Шкатула.

За вирком суду, з огляду на вік, обвинуваченого визнано винним в убивстві двох осіб та засуджено до 12 років позбавлення волі (п. 1,13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокуратура сумської області