У Шостці водій, якого зупинили у стані сп’яніння, викинув у вікно вибуховий пристрій

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру 36-річному чоловікові, який викинув у вікно вибуховий пристрій. Його дії кваліфіковано як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю (хуліганство), вчинене із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Мова йде про подію, що сталась 20 серпня 2022 року в м. Шостка. Співробітники поліції близько 23.00 зупинили автомобіль ВАЗ 2121, водій якого мав ознаки алкогольного сп’яніння.

У той момент, коли водієві запропонували заглушити мотор та вийти з транспортного засобу для проходження перевірки на стан алкогольного сп’яніння, він викинув з вікна пасажирського сидіння пристрій, який вибухнув. Уламками пошкоджено вікно квартири та автівки, правоохоронці та водій не постраждали.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На нього складено адміпротокол за керування авто у стані сп’яніння.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура