У Шполі правоохоронці затримали молодого чоловіка, який встромив ножа в груди опоненту через ревнощі

У Шполі під час конфлікту 20-річний молодий чоловік наніс ножове поранення у груди 35-річному знайомому. Зловмисник, що був у стані алкогольного сп’яніння, згадав давній конфлікт через ревнощі до жінки, та вирішив розібратися у ньому.

17 червня правоохоронцям Звенигородського районного відділу поліції надійшла інформація, що до місцевої лікарні доставили жителя Шполи з ножовим пораненням грудної клітки.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 20-річний молодий чоловік, який напідпитку прийшов розібратися з опонентом у давньому конфлікті через ревнощі до жінки.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Звенигородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження передбаченого за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

За процесуального керівництва прокуратури міста Звенигородка слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні правопорушення. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області