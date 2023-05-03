У Славуті ексбухгалтера держпідприємства судитимуть за привласнення майна на ₴900 тисяч

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури оголосили чоловікові підозру одразу за двома злочинами. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Як встановило слідство, 48-річний уродженець Славутчини тривалий час обіймав посаду головного бухгалтера одного з лісових господарств.

Діючи від імені державного підприємства, чоловік замовив побутової техніки загальною вартістю близько 900 тисяч гривень. Отримавши товарно-матеріальні цінності, він залишив їх собі, при цьому розрахувався за це коштами підприємства. До того ж, підробив відомості у бухгалтерських документах, щоб приховати своє незаконні операції з коштами. Таким чином, завдав шкоди лісовому господарству на суму близько 900 тисяч гривень.

Тепер чоловікові за свої незаконні махінації доведеться відповідати перед Законом. У переліку санкцій ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду) передбачені різні альтернативні види покарання за такого роду правопорушення. Максимальне з них — позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області