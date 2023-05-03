У Славуті ексбухгалтера держпідприємства судитимуть за привласнення майна на ₴900 тисяч

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Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури оголосили чоловікові підозру одразу за двома злочинами. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Як встановило слідство, 48-річний уродженець Славутчини тривалий час обіймав посаду головного бухгалтера одного з лісових господарств.

у славуті колишній бухгалтер державного підприємства постане перед судом за привласнення майна на 900 тисяч гривень

Діючи від імені державного підприємства, чоловік замовив побутової техніки загальною вартістю близько 900 тисяч гривень. Отримавши товарно-матеріальні цінності, він залишив їх собі, при цьому розрахувався за це коштами підприємства. До того ж, підробив відомості у бухгалтерських документах, щоб приховати своє незаконні операції з коштами. Таким чином, завдав шкоди лісовому господарству на суму близько 900 тисяч гривень.

Тепер чоловікові за свої незаконні махінації доведеться відповідати перед Законом. У переліку санкцій ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (Несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду) передбачені різні альтернативні види покарання за такого роду правопорушення. Максимальне з них — позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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