У Славуті шахрай на ремонті авто ошукав двох жінок майже на 60 тисяч гривень

Слідчі Шепетівського райуправління поліції вже оголосили 36-річному фігурантові підозру. Наразі шахрай вже повернув потерпілим завдані збитки.

36-річний підозрюваний тривалий час працював на станції техобслуговування. Вирішив «підзаробити» на продажу автомобільних шин, тож розмістив у мережі відповідне оголошення.

Коли до нього звернулись клієнтки, чоловік попросив передоплату, але товар не віддав. Натомість сказав, що сам «перевзує» автівки.

Потерпілі залишили машини на станції, та забрали їх приблизно аж за пів року, оскільки зловмисник наполягав, що після діагностики їм потрібен ремонт і постійно пред’являв рахунки на ті чи інші деталі.

Згодом зловмисник зовсім припинив виходити на зв’язок. Тоді потерпілі звернулись із заявами до поліції.

Правоохоронці розшукали зловмисника і встановили, що загалом він завдав потерпілим збитків на суму близько 60 тисяч гривень. У ході розслідування він повернув жінкам зазначені кошти.

Наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили фігуранту підозри за ч. 1, 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області