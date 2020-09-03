У Слов’янську співробітницю банку викрили у заволодінні коштами клієнтів

Маючи доступ до інформації, що становить банківську таємницю, жінка проводила незаконні операції з пенсійним нарахуванням громадян, що мешкають на тимчасово окупованій території. Протиправні дії були вчинені відносно 19 пенсіонерів. Триває розслідування.

Працівники кіберполіції спільно із слідчими Донеччини, оперативним відділом Донецького прикордонного загону ДПСУ, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та за сприянням співробітників банківської установи викрили 37-річну жінку, яка несанкціоновано змінювала інформацію з обмеженим доступом, що обробляється в автоматизованій банківській системі.

Кіберполіцейські встановили, що фігурантка була спеціалістом із обслуговування клієнтів у відділені одного з банків у м. Слов’янськ та мала доступ до персональних даних клієнтів з тимчасово окупованої території та їх рахунків.

Співробітниця, користуючись своїми повноваженнями, проводила незаконні операції: без відома пенсіонерів вносила неправдиві данні стосовно їх відвідування фінустанови, таким чином подовжувала дію їх банківських рахунків, за два місяці підозрювана завдала збитків державі на загальну суму близько 50 тисяч гривень.

Фігурантці оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Наразі кіберполіція встановлює можливих спільників фігурантки. Слідчі дії тривають.

Відділ протидії кіберзлочинам в Донецькій області