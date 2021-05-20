У Слов’янську затримали зловмисника, який застрелив чоловіка

8 травня в одному з гаражів було знайдено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Встановлено, що до вбивства причетний раніше судимий за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях місцевий житель. Над розкриттям зухвалого злочину працювали поліцейські Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури.

Тіло вбитого 56-річного чоловіка виявили сусіди у гаражі, розташованого у мікрорайоні Цілинний у Слов’янську.

Поліцейські провели слідчі дії та встановили особу, причетну до вбивства.

Ним виявився 35-річний раніше судимий за ст. 260 Кримінального кодексу України житель Слов’янська.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили пістолет –знаряддя злочину, автомат Калашникова та набої до них. Встановлено, що зброю фігурант ховав з часів його перебування у лавах незаконних збройних формуваннях ДНР

Підозрюваному судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

За процесуального керівництва прокуратури відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 115 (Вбивство) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Донецької області